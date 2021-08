Rockstar bezig met heksenjacht om GTA mods offline te krijgen

Na al die jaren is Rockstar Games begonnen aan een heksenjacht. Doelstelling is om GTA mods gemaakt door de community offline te krijgen.

Deze week kwam het gerucht naar buiten dat Rockstar bezig is met een remaster van drie populaire GTA-games. Namelijk Grand Theft Auto 3, Vice City en San Andreas. De games zouden trouw blijven aan het origineel, maar onder andere opgepoetst worden op het gebied van graphics. Echter, je kunt dit soort games aan de hand van mods al in een vrij opgepoetste staat spelen. En hier komt Rockstar in beeld.

De release van een trilogie lijkt inderdaad in de maak te zijn, gezien het gedrag van Rockstar. Opeens is het bedrijf begonnen met een heksenjacht om GTA mods offline te krijgen. De afgelopen weken klonken hier al geluiden over en nu recent zijn er weer nieuwe ontwikkelingen. Volgens LibertyCity.net zijn er op initiatief van Take-Two Interactive een aantal mods offline gehaald. Het gaat hier om de volgende mods:

Vice Cry: Remastered 1.0

OpenManhunt 1.0.0

Liberty revind

Bullworth – OpenBull 1.0.0

ViIV (Alhpa version и Version 3)

Grand Theft Auto V: Bullworth 0.1 [ALPHA]

SA2LC

Liberty City & Vice City v4.0v

Zoals je kunt zien gaat het hier om mods voor GTA 3, Vice City en San Andreas. Dat kan natuurlijk geen toeval zijn. Take-Two Interactive en Rockstar Games doen er alles aan om die mods van de wereld te krijgen. Zodat ze straks hun eigen opgepoetste trilogie van deze games aan de man te kunnen krijgen.