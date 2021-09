Rockstar incasseert klappen met GTA V PS5 trailer

Ongetwijfeld een tegenvaller voor Rockstar Games, want de GTA V PS5 trailer is niet ontvangen zoals het bedrijf gehoopt had.

Met een vertraging van enkele maanden verschijnt GTA V begin volgend jaar op de nieuwe generatie consoles. Met nieuwe graphics en kortere laadtijden is het de zoveelste heruitgave van de populaire game. Eerder verscheen er al een PlayStation 4 versie jaren geleden en nu komt het spel weer opnieuw uit, maar dan op de PS5. Dat uitmelken is niet iets wat de fans nog pikken. Althans, niet in de huidige staat.

Er is namelijk een zee aan boze reacties ontstaan naar aanleiding van de nieuwste GTA V PS5 trailer kortgeleden. De nieuwste graphics waar Rockstar zo veelbelovend over sprak lijkt namelijk een magere poetsbeurt te zijn. Het ziet er helemaal niet zo mooi uit. Sterker nog, door de jaren heen zijn er mods uitgebracht voor GTA V die er grafisch indrukwekkender uitziet.

Wie de bal kaatst kan deze terugverwachten. Op YouTube rekenen fans van de game af met Rockstar. De trailer op YouTube van een week geleden heeft 182.000 duimpjes omlaag en 28.000 duimpjes omhoog. De video is meer dan twee miljoen keer bekeken. Om maar aan te geven hoe Rockstar er op dit moment voorstaat. Niet al te best, zullen we maar zeggen. Het is nog maar de vraag of ze met een reactie komen, want zo’n grote groep fans wil je niet teleurstellen..

GTA V PS5 trailer