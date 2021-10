Rockstar kondigt GTA Trilogy aan

GTA Trilogy – The Definitive Edition is eindelijk hier. Na maanden van speculatie doet Rockstar Games deze aankondiging.

GTA 6, dat zit er voorlopig nog niet in. Wat er wel in zit? GTA Trilogy – The Definitive Edition. De laatste maanden waren er veel geruchten rondom deze game. Die waren er dus niet voor niets, want de aankondiging is nu hier. Heel spannend is de uitgave niet. Rockstar heeft drie games tot één bundel gemaakt. Het gaat hier om GTA 3, GTA Vice City en GTA San Andreas.

Het voordeel van deze trilogie uitgave is dat je de games straks op allerlei manieren kunt spelen. Rockstar brengt GTA Trilogy – The Definitive Edition namelijk uit op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch en de PC. Uit dit rijtje heb je vast wel één apparaat waar je de trilogie op kunt spelen, mocht je die behoefte hebben.

Een reden om GTA Trilogy – The Definitive Edition te willen spelen is het feit dat Rockstar zegt de graphics opgepoetst heeft. Verwacht daar overigens niet te veel van. Ook zijn er updates doorgevoerd met betrekking tot de gameplay. De trilogie verschijnt later dit jaar. Een exacte datum is er nog niet.