Rockstar maakt ons lekker met GTA Trilogy GIF’s (+gameplay)

De release van de GTA Trilogy staat voor de deur en daarom deelt Rockstar wat prachtige GIF’s terwijl een lekker gameplay deelt.

Grand Theft Auto is een iconische serie en dat weet Rockstar maar al te goed. In aanloop naar de release van de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition op 11 november deelt Rockstar daarom wat iconische scènes uit de eerste 3D-GTA’s. En uiteraard zijn die scènes extra mooi door de codeermagie die het bedrijf op de bijna 20 jaar oude games heeft losgelaten. Dat is vooral goed te zien in gelekte gameplay!

GTA Trilogy GIFS

Uiteraard staat de openingsmissie van Grand Theft Auto: San Andreas centraal in de voorproefjes. We zien CJ voor het eerst in remastered vorm door het verlaten steegje lopen. “Ah shit, daar gaan we weer”, zegt hij teleurgesteld nadat corrupte agenten (onder leiding van Samuel L. Jackson) hem van zijn aardse bezittingen ontdeden. Verder staat de Giphy-pagina vol met andere klassieke momenten uit de franchise.

Gameplay gelekt

Daarnaast is er voor iedereen die echt niet meer kan wachten nog wat extra goed nieuws. Een klein YouTube-kanaal genaamd okayjosh deelt namelijk ruim een uur aan GTA Trilogy-gameplay. Hieronder is bijvoorbeeld een kwartier van het begin van GTA: Vice City te zien.

En ja, het ziet er ontzettend gelikt uit. Hoewel de animaties en physics ‘klassiek’ zijn gehouden, heeft de engine vooral wat betreft belichting een enorme upgrade gekregen. De koplampen van een auto of de verkeerslichten in het donkere Vice City zien er ongekend mooi uit voor een game van bijna 20 jaar oud.