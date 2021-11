Rockstar: sorry voor alle problemen met GTA Trilogy

Ook Rockstar Games beseft dat de GTA Trilogy op z’n zachtst gezegd een blamage is. Het bedrijf reageert voor het iets op al het negatieve nieuws.

De afgelopen paar dagen zijn niet makkelijk geweest voor Rockstar Games, het bedrijf achter de GTA-reeks. Media, de gamers zelf, YouTube video’s, sociale media. Het regende een stortvloed aan bagger als het ging om de nieuwe game GTA Trilogy. Rockstar Games beseft dat GTA Trilogy niet heel erg prettig op de markt is gebracht. Het bedrijf zegt nu sorry.

De uitgever zegt in een reactie de technische problemen die nu spelen zo snel mogelijk probeert op te lossen. Daarnaast heeft Rockstar de oude releases van GTA 3, San Andreas en Vice City weer online gezet. Deze stand alone games werden door de uitgever offline gehaald met de release van GTA Trilogy. Wel is het nog zo dat je die stand alone games alleen via de Rockstar Launcher kunt downloaden. Een klein addertje onder het gras is het dus wel.

Of de technische verbeteringen aan GTA Trilogy door Rockstar Games de game wel de moeite waard maakt is nog afwachten. Het verschil met de originele releases is eigenlijk zo minimaal, dat je meer lol beleeft met die versies voor een paar euro dan de Trilogy voor 60 euro.