Rockstar’s eigen code bevestigt langverwachte GTA remaster

Na allerlei externe bronnen en schimmige lekken is het zover, want Rockstar’s eigen launcher bevestigt de komst van een GTA Trilogy Remaster.

Zeer recentelijk werd het voor het eerst écht duidelijk dat Rockstar meerdere remasters in het verschiet had. De rating van de remaster van de drie klassieke 3D-GTA’s werd immers officieel ingediend. Maar technisch gezien kwam de informatie nog steeds niet van Rockstar zelf. Nu is het honderd procent duidelijk: er komt een Remaster van Grand Theft Auto 3, Vice City en San Andreas.

GTA Tilogy Remaster in de launcher

Een dataminer deelt op Twitter zijn eenduidige bevindingen over de Grand Theft Auto-remasters. In de huidige launcher van Rockstar vond hij namelijk verwijzingen naar, je raadt het al, de betreffende games. Sterker nog, al sinds september zijn er in de code van de gamelauncher al verwijzingen naar de betreffende games te vinden.

It seems the new Rockstar Launcher update from today has began preparing for the new remasters for the GTA Trilogy. pic.twitter.com/qgqu9aegdL — Ben (@videotech_) October 5, 2021

Het is nu dus overduidelijk (voor zover dat niet al zo was) dat Rockstar Games zich klaarmaakt voor de GTA Remaster Trilogy. De launcher is immers de plek waar spelers de games kunnen starten. Met het opnemen van de vernieuwde Trilogy kan het haast niet anders dan dat de games zeer binnenkort uitkomen. De spellen beschikbaar maken voor gebruikers is immers de allerlaatste stap in het releaseproces.

Rockstar verkoopt momenteel ook al een andere versie van de Trilogy. Zo noemt het Amerikaanse bedrijf namelijk Grand Theft Auto 3, Vice City en San Andreas. Gebruikers kunnen de originele trilogie onder die naam aanschaffen. Met de Remaster maakt Rockstar daarentegen een einde aan de extreem verouderde graphics. En wellicht dat er zelf een kleine gameplaytoevoeging als cadeautje bij komt.

