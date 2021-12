Rolex, een Patek of origineel doen met dit bijzondere horloge?

Opvallen tussen de rest doe je met deze Vacheron Constantin Traditionelle Complete Calendar Openface Watch. Een hele mond vol.

Shoppen voor een luxe horloge is geen gemakkelijke opgave als je niet helemaal weet wat je wil. Want dan ben je overgeleverd aan een enorm brede wereld aan luxemerken. Zie daar maar eens te vinden wat je zoekt. Als je in elk geval op zoek bent naar iets origineels en je hebt flinke centen te besteden dan is deze Vacheron Constantin misschien niet eens zo’n gek idee.

Het horloge luistert naar de naam Vacheron Constantin Traditionelle Complete Calendar Openface Watch. En de naam geeft het al weg. Dit uurwerk heeft een open watchface, zoals dat dan heet. De wijzerplaat is transparant waardoor je in één oogopslag kijkt naar de mechaniek van het horloge. En dat blijft toch iets gaafs voor een ieder die de techniek achter een horloge kan waarderen.

Qua prijs concurreert de Vacheron Constantin met de andere bekende Zwitserse merken zoals Rolex en Patek Philippe. Deze merknaam moet je misschien uitleggen bij je vrienden, maar dat kan ook weer een voordeel zijn. Een onnozele overvaller zal wellicht niet doorhebben wat de waard is van dit horloge. Het uurwerk kost namelijk 47.300 dollar en dat is exclusief belastingen.