RoomGPT restylet je kamer met AI

Ben je uitgekeken op de kamers in je huis en wil je ze opnieuw inrichten? RoomGPT genereert interieurideeën voor je droomkamer in meerdere interieurstijlen.

Wat is RoomGPT?

RoomGPT is een website met kunstmatige intelligentie, die aan de hand van een foto van jouw kamer, deze inricht in een bepaalde interieurstijl. Je kan zelf deze interieurstijl kiezen. De kunstmatige intelligentie achter de website is zo slim, dat deze in staat is al jouw meubels weg te denken en vervolgens te vervangen door meubels in de stijl die jij gekozen hebt.

Dit systeem is overigens verre van volmaakt, bij enkele experimenten fantaseerde de AI bijvoorbeeld een raam met gordijn op de plaats van de blinde muur. Check ook de foto’s hieronder, je ziet enkele afwijkende dingen. Maar toch kan je zeggen dat het over het algemeen heel aardig werkt, en je inspiratie zal geven.

RoomGPT is in een maand heel populair geworden. Al meer dan 1 miljoen mensen hebben er gebruik van gemaakt (peildatum maart 2023).

Hoe gebruik je RoomGPT?

Het gebruik is heel eenvoudig en intuïtief. Je meldt je aan met je Google account, dan kies je het gewenste thema van je nieuwe kamer en het type kamer dat je in wil richten. Je hebt de keuze tussen de interieurstijlen Modern, Minimalist, Professional, Tropical, Vintage, Industrial en Neoclassic. De types kamers waar je uit kan kiezen zijn woonkamer, eetkamer, kantoor, slaapkamer, badkamer, kelder, keuken en gaming room.

Vervolgens upload je een foto van je kamer en laat je je verrassen door RoomGPT.

De originele kamer. Bron: RoomGPT

De originele, en heringerichte kamer. Bron: website RoomGPT

Hoeveel kost gebruik?

De eerste drie pogingen om met RoomGPT kamers te genereren, zijn gratis. Dit is natuurlijk wat karig. Daarna moet je betalen. Wil je echt serieus aan het werk om je huis opnieuw in te richten, dan is het aan te raden om van de betaalde functie gebruik te maken. Voor honderd maal een kamer genereren, betaal je rond de 20 dollar. Niet heel goedkoop, maar een stuk voordeliger dan een interieurontwerper inhuren.

Wil je alleen snel even kijken of RoomGPT wat voor je is, dan hoef je alleen je Google account te gebruiken om in te loggen en kan je dus gratis drie maal experimenteren. Vind je een bepaald ontwerp het einde? Via de zoekmachine van Bing kan je ook leveranciers vinden van de gegenereerde meubels, als je een plaatje uploadt.