Ruf horloge van TAG Heuer trekt de aandacht

Op een goede manier? Oordeel zelf over de nieuwe Tag Heuer Carrera in samenwerking met Ruf.

Ruf, misschien heb je er nog nooit van gehoord. Het is een kleine autofabrikant uit Duitsland, gespecialiseerd in het aanpakken van de modellen van Porsche. De link tussen TAG Heuer en de autoindustrie is, mede door de Formule 1, natuurlijk gauw gemaakt. Deze samenwerking met Ruf is wat dat betreft niet vreemd,

Als basis werd een TAG Heuer Carrera gepakt, vervolgens kwam er een sausje van Ruf overheen. Het uurwerk is 42 mm groot en heeft een groen wijzerplaat. Wat meteen opvalt is het enorme Ruf-logo op de wijzerplaat. Het is nogal een persoonlijke kwestie of je dat aanwezige logo op deze manier kan waarderen. Het valt in elk geval op zullen we maar zeggen.

Het logo van Ruf is in het geel. Diverse details op het horloge zijn ook in het geel uitgevoerd als mooi detail. Zoals je van de Carrera gewend bent gaat het horloge 80 uur mee. Daardoor kun je het uurwerk gerust een paar dagen thuis laten liggen, het horloge blijft doortikken.

Het limited edition is vanaf vandaag verkrijgbaar. Voor bijna 8.000 euro is de Tag Heuer Carrera Ruf de jouwe. Het model is onderdeel van de Highsnobiety x RUF Automotive Capsule Collection.