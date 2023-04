Ruil vanaf nu je oude apparaten in bij MediaMarkt

Steeds meer bedrijven maken het mogelijk om je oude apparaten kunnen in te komen ruilen voor beloningen of kortingen op een nieuwe aankoop. De oud-voor-nieuwregeling van de overheid maakt dit soms zelfs verplicht. Naast dat consumenten hiervan profiteren, is het ook veel beter voor het klimaat.

Door het inzamelen van oude technologie verzamelen wordt het veel makkelijker om artikelen recyclen, refurbishen of te hergebruiken. Lees in dit artikel meer over het inruilen van je apparaten bij de MediaMarkt.

Samenwerking MediaMarkt en Foxway

Ook bij de MediaMarkt kun je nu dus terecht voor het inleveren van je oude apparaat bij de aankoop van een nieuwe. Denk hierbij bijvoorbeeld aan laptops, mobiele telefoons, tablets, gaming consoles of camera’s. Maar ook aan wasmachines, koelkasten en andere grotere apparaten. Dit doen ze in samenwerking met Foxway: een bedrijf met veel expertise in circulaire technologie. Daarnaast zorgt Foxway er ook voor dat alle gegevens op de oude apparaten zorgvuldig verwijderd worden.

Mediamarkt en de strijd tegen milieu verandering

MediaMarkt hoopt met deze service bij te dragen aan de strijd tegen milieu verandering en ook consumenten te motiveren om mee te doen. Door dit initiatief wilt Mediamarkt een goede stap zetten naar een circulaire economie en daarnaast elektronisch afval beperken. En het beperken van afval loont: in 2022 heeft MediaMarkt hun elektronisch afval beperkt met wel 8.700 ton en is hun CO² uitstoot met 87,5% verlaagd sinds 2015.

Hoe werkt het?

Wil je een oud apparaat inruilen voor een nieuwe bij de Mediamarkt? Als je een oud apparaat inlevert, ontvang je een shoptegoed voor de aankoop van een nieuw product. De grootte van dit tegoed wordt bepaald op basis van de staat waarin het oude apparaat zich bevindt. Vervolgens laat MediaMarkt deze apparaten opknappen en upgraden. Vervolgens komen deze artikelen opnieuw op de markt komen waardoor hergebruik plaatsvindt.

Inleveren van grote apparaten

Het inleveren van oude apparaten is nu op afspraak mogelijk bij alle MediaMarkt winkels in de Benelux. Er is ook de mogelijkheid om het oude apparaat op te sturen of te laten ophalen door de vervoerder van MediaMarkt. Het laten ophalen is bijvoorbeeld handig als jij je oude wasmachine of koelkast in wilt ruilen.

Kleine apparaten inleveren bij een PostNL punt

Kleinere apparaten, zoals een scheerapparaat of smartphone, kun je meegeven aan de bezorger of zelf inleveren bij een PostNL-punt. Door het leveren van het nieuwe product te combineren met het ophalen van het oude voorkomt MediaMarkt bovendien dat er onnodig extra CO² uitgestoten door het apart moeten vervoeren van de oude apparaten.