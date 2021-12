Ruim 9 miljoen euro voor zeldzame CryptoPunk aap

De apen domineren het internet als het gaat om NFT’s. Opnieuw is een zeldzame CryptoPunk aap van eigenwaar gewisseld.

De wondere wereld van NFT’s kwam in 2021 echt op gang. Allerlei digitale vormen van kunst worden in NFT-vorm voor miljoenen euro’s van de hand gedaan. Hoe zeldzamer, hoe beter. Ook dit keer was het weer zo’n geval met de verkoop van een zeldzame CryptoPunk aap. De opbrengst bedroeg iets meer dan 9 miljoen euro.

Het gaat hier om CryptoPunk nummer #4156. De digitale aap maakt onderdeel uit van een serie van 24 NFT’s. Het digitale stukje kunst wisselde voor 2.500 Ether van eigenaar. Dat is omgerekend iets meer dan 9 miljoen euro. In één klap staat deze transactie bekend als één van de grootste in zijn soort. NFT’s worden gezien als een stukje belegging, met hoop op rendement bij een toekomstige verkoop.

Het is daarmee het klapstuk binnen de hoogste transacties van de CryptoPunk NFT’s. Andere NFT’s binnen de reeks die veel geld opbrachten gingen voor 7,5 miljoen dollar, nog eentje voor 7,5 miljoen, eentje voor meer dan 6 miljoen en een NFT voor meer dan 5 miljoen dollar. Kortom. Big business, deze NFT’s.

Meteen weer te koop aangeboden

De koper van CryptoPunk nummer #4156 heeft de NFT meteen weer te koop aangeboden. Deze anonieme persoon heeft er dus zelf zo’n 9 miljoen euro voor betaald. De NFT staat te koop voor iets meer dan 14 miljoen euro.