Rusland heeft helemaal geen zin in Bitcoin

Bitcoin zal niet snel een wettig betaalmiddel worden in het land. Rusland heeft namelijk helemaal geen zin in Bitcoin. Lees hier wat zij vinden van de digitale munt.

Rusland heeft geen reden om Bitcoin te erkennen. Dit merkte de perssecretaris van president Poetin op, nadat El Salvador het eerste land was dat de digitale munt als wettig betaalmiddel aannam. In een persverklaring onthulde de secretaris Dmitry Peskov dit. Hij is ervan overtuigd dat een dergelijke stap de Russische Federatie geen enkel voordeel zou opleveren.

Kremlin staat niet open voor acceptatie van Bitcoin in Rusland

De regering zal dus niet snel het voorbeeld volgen van El Salvador. En ziet op dit moment geen reden om Bitcoin te erkennen als wettig betaalmiddel. De vertegenwoordiger van het Kremlin beschreef het als een quasi-valuta. Hij vertelde verder dat het gelijkstellen van Bitcoin aan officiële monetaire instrumenten niets anders zou doen dan het financiële en economische systeem van Rusland schaden. In een gesprek met verslaggevers benadrukte Peskov dit nogmaals.

De verklaring, dinsdag geciteerd door het persbureau RIA Novosti, kwam toen de Republiek El Salvador het eerste land ter wereld werd dat Bitcoin (BTC) als wettig betaalmiddel in zijn rechtsgebied erkende. Op 7 september trad de Bitcoin-wet van El Salvador in werking.

Cryptocurrency als wettig betaalmiddel

Moskou reguleerd munten en penningen gedeeltelijk met de nieuwe wet “On Digital Financial Assets”. Deze wet is begin dit jaar in werking getreden. De bepalingen ervan erkennen cryptocurrencies als eigendom. Maar verbieden het gebruik ervan voor betalingen.

Volgens de huidige wetgeving van het land blijft de nationale fiat-roebel het enige wettige betaalmiddel en zijn “geldsurrogaten” verboden in de Russische Federatie. Bank of Russia, de centrale bank van het land die zich categorisch verzet tegen de invoering van gedecentraliseerd digitaal geld, bereidt zich voor om tegen eind 2021 een prototype van een digitale roebel te lanceren. Dat dan weer wel.