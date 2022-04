Russen kwaad op Netflix, willen geld zien

Abonnees op Netflix in Rusland kunnen geen gebruik maken van de dienst. Daarom klagen ze de streamingservice aan.

Het is een saai bestaan als inwoner van Rusland. Vrijwel alles wat Westers is, is dicht. Winkels, restaurants en ook digitaal merken de Russen dat. Zo kunnen Netflix-abonnees in Rusland sinds maart geen gebruik meer maken van de dienst. Door de Russische inval in Oekraïne is Netflix gestopt met het aanbieden van diensten in het land van Putin.

De Russen zijn kwaad op Netflix dat hun toegang tot de dienst ontzegd is. Daarom loopt er een rechtszaak tegen de Amerikaanse dienst. Het gaat hier om een georganiseerde actie. Gedupeerden kunnen zich aansluiten. Vervolgens zal er één front gevormd worden om het op te nemen tegen Netflix.

De abonnees in Rusland willen een schadevergoeding van Netflix omdat ze geen films en series op de dienst kunnen kijken. Een bedrag van omgerekend 675.000 euro is gemoeid met de aanklacht.

Of de zaak ook echt zin heeft is nog maar de vraag. Zoals je al in het intro kon lezen heeft niet alleen Netflix beperking opgelegd aan inwoners van Rusland. Als inwoners van het land ook andere Westerse bedrijven willen gaan aanklagen vanwege de sancties dan zijn ze nog wel even bezig. (via The Guardian)