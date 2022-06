Rust voor Bitcoin na slachting van afgelopen dagen?

Je kunt niet zeggen dat de afgelopen dagen voor Bitcoin saai zijn geweest, is er nu eindelijk wat rust?

Een ware slachting van Bitcoin. De laatste 72 uur van Bitcoin zag er niet heel rooskleurig uit. Sterker nog, negatief nieuws na negatief nieuws stapelde zich op voor de wereld van cryptocurrency. Alsof het een gifbeker was die helemaal leeggedronken moest worden.

Aan die periode van flinke dalingen lijkt nu een einde te zijn gekomen. Het is nog te vroeg om te zeggen of dat de bodem inderdaad bereikt is. Feit is dat er voor het eerst sinds dagen groene ontwikkelingen zijn te zien op de chart. En dat na een heftige periode van alleen maar dalingen.

Bitcoin rust

Bitcoin heeft die rust goed nodig. Althans, alle heisa eromheen. Celsius Network bijvoorbeeld. Het bedrijf dat het opnemen van crypto stop heeft gezet. Een verdere daling zou drastische gevolgen kunnen hebben voor het bedrijf en alle klanten die er crypto geparkeerd hebbben staan.

Op dit moment staat Bitcoin op een waarde van 21.800 dollar op Coindesk. Een stijging van bijna 4 procent in 24 uur. Het dieptepunt lag op zo’n 20.000 dollar, maar die grens is niet doorbroken. De aankomende dagen zijn spannend. De munt reageert erg volatiel op alle ontwikkelingen die zich in rap tempo elkaar opvolgen.