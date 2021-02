Ruzie: Mark Zuckerberg wil Tim Cook en Apple pijn doen - Apparata

Mark Zuckerberg haalde flink uit naar Tim Cook en Apple, zo blijkt uit een gelekt gesprek van de Facebook-CEO.

Het gaat al een tijdje niet zo lekker tussen Apple en Facebook. Een gelekt gesprek van Mark Zuckerberg maakt duidelijk hoezeer de twee tech-bedrijven met elkaar in de knoop liggen. Daarin zou Zuckerberg gezegd hebben dat Facebook Apple ‘pijn moet toebrengen’. Wat is er tussen de twee gaande?

Zuckerberg wil Apple pijn doen

Het conflict tussen Apple en Facebook lijkt tot een kookpunt te komen, nu Zuckerberg een nieuw doel voor zijn team opstelt: de iPhone-maker pijn doen. Dat blijkt uit een gelekt gesprek, dat insiders tegenover WallStreetJournal (via MacRumors) openbaren.

Het gedonder tussen de twee begon tijdens het Cambridge Analytica-schandaal. Facebook bleek van miljoenen gebruikers data door te spelen aan het vermelde bedrijf. Cambridge Analytica gebruikte vervolgens de data om gerichte politieke campagnes te promoten.

Apple-CEO Tim Cook beweerde in 2018 dat zijn bedrijf daar nooit in zou belanden omdat ze een betere kijk op privacy en datavergaring hebben. Dat schoot Zuckerberg in het verkeerde keelgat. Hij vuurde enkele verweren terug naar Cook.

Maar eigenlijk gaat de huidige fittie tussen Cook en Zuckerberg meer om Apple’s beleid en Facebook’s wensen, dan om vage, hypothetische scenarios. Het sociale medium is het namelijk niet eens met Apple’s beleid in de App Store en het iOS ecosysteem wat betreft dataverzameling. Cook’s bedrijf zou tevens de vrije keuze van gebruikers belemmeren. Ofwel, gebruikers zouden Facebook en diens iMessage als standaard apps moeten kunnen instellen. Facebook wil uiteraard ook geen commissie aan de App Store betalen voor in-app aankopen.

Kortom, Apple en Facebook zijn verwikkeld in een flinke strijd die langzaam publiekelijk wordt. Er zouden zelfs rechtszaken tegen elkaar dreigen. Dit zal dus niet de laatste sneer tussen de twee zijn.

