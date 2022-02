Gaugain

Echt mooie en luxe treinen bestaan nog nauwelijks, maar daar komt verandering nu een ontwerper van jachten er een gaat maken.

Luxe villa’s, auto’s en jachten worden steeds extremer. Echter, treinen ontbreken. Ja, ons koningshuis heeft wat deftige treinwagons. Maar het is toch niet het echte werk. Binnenkort kunnen we wel een luxe en mooi ontworpen trein verwachten.

Luxe privétrein

De ontwerper is Thierry Gaugain. Hij werkt nu aan een nieuw project. De G-trein, ’s werelds eerste luxe privétrein, neemt de decadentie van geweldige treinen zoals de Orient Express nog een stap verder. Dit omdat hij is ontworpen voor één eigenaar. Gaugain zegt: “het is geen openbare trein of passagierstrein.” En er hangt een flink prijskaartje aan, aangezien de geschatte kosten van de trein meer dan $ 350 miljoen bedragen.

De G-trein is een meesterwerk van 21e-eeuws design en engineering. Het gevaarte is 400 meter, gehuld in 3.500 m² speciaal technisch glas. De trein kan een topsnelheid bereiken van 160 kilometer per uur. Dit haalt het door de vier op maat gemaakte locomotieven die op alle sporen kunnen rijden in Amerika en Europa, van de Middellandse Zeekusten tot Scandinavië en Rusland.

Gaugain

Alles aan boord

Er kunnen 18 gasten mee. Dat lijkt niet veel en dat is het ook. Maar de gasten komen niks tekort. De trein heeft twee secties: een voor de accommodatie en entertainmentruimte van de eigenaar en de andere voor de bemanning en de gastenverblijven. Er is een grote VIP-suite, drie VIP-suites en drie extra suites, plus een VIP-salon. Voor sociale evenementen klappen de vleugels neer om buitenterrassen te vormen voor feesten, diners of concerten.

Overigens kunnen je auto’s en motoren ook mee. De buitenkant van de trein zal worden gemaakt van technisch glas van de nieuwe generatie, waardoor de trein zichtbaar of onzichtbaar is voor iedereen die de trein ziet passeren, waardoor een goudkleurig, ondoorzichtig exterieurontwerp ontstaat. De vraag is wie dit apparaat ooit gaat bestellen.