‘S werelds eerste vouwbare smartphone krijgt vervolg

Eind 2018 keken we onze ogen uit, want daar was dan officieel de eerst opvouwbare smartphone; tot dat moment was het slechts een sci-fi concept. Ondertussen zagen we al de geflopte Galaxy Fold, de interessante Galaxy Z Flip en vergelijkbare Moto Razr. Oh en vergeet de Huawei Mate X-serie natuurlijk niet. Nu komt de ‘OG’ van de vouwbare smartphones met een vervolg: de Royole¬†Flexpai 2. Yup, ze hebben die belachelijke naam meegenomen.

De Flexpai 2 is bevestigd door Royole CEO Liu Zihong tegenover het Chinese MyDrivers (via AndroidAuthority). Het toestel komt op 25 maart uit, vermoedelijk alleen in China. Het origineel is overigens wel via AliExpress verkrijgbaar dus wellicht dat het vervolg ook zo te krijgen valt.

Hoe dan ook, de eerste Flexpai was een beetje een misser. De technologie was duidelijk nog niet helemaal optimaal en ook de specs waren ‘mwa’ te noemen. Volgens het Chinese merk is de Flexpai 2 meer een premium smartphone met een ‘flagship performance’.

En op papier ziet dat er in elk geval realistisch uit. De Flexpai 2 zal worden uitgerust met een Snapdragon 865 met 5G-ondersteuning. Jazeker, deze voorheen goedkoop-ogende smartphone (die toch meer dan duizend euro kostte) krijgt de nieuwste Snapdragon processor mee. Daarmee verslaat het toestel op papier onder andere de Galaxy Z Flip en de Moto Razr. Zelfs de nog niet aangekondigde maar wel gelekte Galaxy Fold 2 is niet veilig!

Verder heeft Royole nog niets bekend gemaakt over het toestel. De prijs, andere specs en beschikbaarheid laten dus nog even op zich wachten. En ook het belangrijkste onderdeel – het vouwbare display zelf – is nog nergens te bekennen. We moeten dus nog even afzien of het afgezien van de processor kan concurreren met grote jongens als Samsung, Huawei en Motorola.

Wat betreft de prijs kunnen we daarbij wel stellen dat hij ongetwijfeld prijzig gaat zijn. Wellicht dat de boeven van Escobar Inc. weer met een gouden rip-off komen zoals ze ook bij Samsung deden. Scheelt je geld, maar de kans dat je hem krijgt is wel zeer klein…

Foto @Royole