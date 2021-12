Opmerkelijk! Het accountantskantoor PWC koopt digitaal land in The Sandbox metaverse.

Het is voor zover wij weten het eerste boekhoudkantoor dat in de metaverse stapt. Ons beeld bij dit soort bedrijven is mannen in pak, vrouwen in manteljurkjes, grote kantoren en veel moeilijk gepraat. Maar zelfs deze boekhouders zien de toekomst van de metaverse rooskleurig in. Een kantoor in Hong Kong heeft namelijk een stuk grond gekocht in The Sandbox.

Saai accountantskantoor koopt digitaal land

Verleden week heeft het filiaal in Hong Kong van PWC (vroeger schreven ze het nog uit: PriceWaterhouseCoopers) aangekondigd dat het een stuk grond heeft gekocht in The Sandbox-metaverse. PWC is een multinationaal netwerk voor professionele diensten van bedrijven in 156 landen. Het bedrijf wordt vaak genoemd als een van de Big Four accountantskantoren naast EY, KPMG en Deloitte. De PWC Hong Kong-vestiging zal het eerste internationaal erkende merk voor professionele services zijn dat The Sandbox-metaverse betreedt. Gewaagde stap of gewoon slim?

Eerder werd land naast Snoop Dogg’s Sandbox-perceel voor veel geld is verkocht. En nadat andere bedrijven zoals Atari Sandbox-eigendom hebben gekocht, heeft het filiaal van het grote accountantskantoor PWC in Hong Kong nu ook metaverse land gekocht in de virtuele wereld van The Sandbox. PWC’s Hong Kong-filiaal is al geruime tijd bezig met blockchain-technologie en crypto-activa. In november 2017 onthulde het kantoor al dat het Bitcoin-betalingen voor adviesdiensten accepteerde.

Hong Kong

Dit filiaal wordt gerund door innovatieve partners. William Gee, partner bij PWC Hong Kong, gaf donderdag commentaar op de grondaankoop en de metaverse in het algemeen.

“De metaverse biedt organisaties nieuwe mogelijkheden om waarde te creëren. Door middel van innovatieve bedrijfsmodellen, en het introduceert nieuwe manieren om met hun klanten en gemeenschappen in contact te komen”. De directeur van PWC Hong Kong voegde toe: we zullen onze expertise gebruiken om klanten te adviseren die de metaverse willen omarmen.