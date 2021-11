Saint Laurent Super73 is statement op wielen

Het past moeilijk door de schoorsteen, maar de Saint Laurent Super73 is een heel gaaf cadeau voor Sinterklaas.

Als de afspraak is om cadeautjes van maximaal 50 euro uit te zoeken is, dan heb je een probleem. De Saint Laurent Super73 is geen 50 euro, geen 100 euro en geen 1.000 euro. De exclusieve fiets kost je enkele duizenden euro’s.

De afgelopen periode is Super73 lekker bezig met samenwerkingen. Je bent bijna nog origineler met een regulier exemplaar van de elektrische fiets. Want elke week vernemen we wel weer over één of ander partnerschap tussen het bedrijf en een ander merk. Met vandaag een samenwerking tussen modemerk Saint Laurent en Super73.

Er zijn een aantal dingen uniek aan deze elektrische fiets. Zo is het gehele frame in mat zwart uitgevoerd. Dat geeft een lekkere sinistere en stoere indruk. Ook zijn op verschillende plekken het logo van Saint Laurent te vinden. De specificaties van de elektrische fiets zijn niet anders in vergelijking met een regulier exemplaar. Dat betekent een elektrisch rijbereik van ongeveer 64 kilometer.

Meer informatie over deze fiets tref je op de website van Saint Laurent, de Super73 is daar te vinden voor 6.500 dollar. Helaas voor ons is de elektrische tweewieler niet te vinden bij de twee Nederlandse vestigingen van het modemerk in Amsterdam en Rotterdam. Importeren dus, mocht je er echt eentje willen scoren.