Samsonite Konnect-i rugzak bestuurt je smartphone - Apparata

Een groot en bekend merk dat met een slimme rugzak komt. Dat maakt de Samsonite Konnect-i interessant!

Slimme gadgets kennen we in alle vormen en maten. De afgelopen jaren kon je op crowdfunding platformen als Indiegogo en Kickstarter van alles voorbij zien komen. Ook de slimme rugzak was populair. Dit keer is het een groot en bekend merk dat met het concept aan de slag is gegaan. Maak kennis met de Samsonite Konnect-i.

Deze rugzak werkt door middel van Google technologie en staat in verbinding met je smartphone. De rugzak beschikt over aanraakgevoelige sensoren. Daarmee kun je de smartphone in je broekzak bedienen zonder deze aan te raken. Denk aan het skippen van een nummer of het aannemen van een telefoontje.

Volgens Samsunite gaat de rugzak maximaal twee weken mee op een volle acculading. Er zijn twee modellen. De Samsonite Konnect-i Slim kost 199,99 dollar en de Standaard kost je 219,99 dollar. Het verschil zit hem in het ontwerp van de rugzak. Welke het beste bij jouw past is dus op basis van persoonlijke voorkeur.

Voor wie is de Samsonite Konnect-i nu eigenlijk? Het bedrijf zelf zegt voor mensen die bijvoorbeeld veel onderweg zijn op een fiets. Met de rugzak kan de smartphone veilig in je broekzak blijven. En zo blijf je onderweg toch connected. De rugzak is te koop in de webshop van Samsonite.