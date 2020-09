Samsung 4K projector The Premiere vervanger van je TV? - Apparata

Samsung heeft zijn 4K projector The Premiere voorgesteld. Kan je televisie nu weg?

Een beamer of projector is heerlijk om een film op te kijken. Tenminste, als je niet te kritisch bent. Je creëert er een soort thuisbioscoop mee, maar de kwaliteit is vaak niet zo briljant als bijvoorbeeld een OLED-televisie. De Samsung 4K projector The Premiere doet een aardige poging om je televisie te vervangen.

De Samsung 4K projector The Premiere komt in twee varianten op de markt. De LSP9T en LSP7T om precies te zijn. Je hebt een 4K-beeldresolutie met een grootte tot maximaal 130 inch. Bovendien is er ondersteuning voor HDR10+ zodat je niet hoeft te klagen over slechte beeldkwaliteit. Met 2.800 ANSI lumen moeten heldere en donkere scènes fraai weergegeven worden.

Met Tap View en mobile mirroring kun je een smartphone koppelen aan de projector. Het ontwerp is compact, zodat consumenten de Samsung 4K projector The Premiere gewoon in de woonkamer kunnen plaatsen. Met ingebouwde woofers en Acoustic Beam surround sound moet de projector ook nog aardig wat geluid kunnen produceren.

Klinkt allemaal goed, maar wat kost dat dan? Nou de LSP7T kost je 3.499 euro. Het topmodel, de LSP9T, kost je maar liefst 6.499 euro. Deftige prijzen voor een deftige 4K projector, deze The Premiere. De projector komt in het najaar op de markt. Als je je nu afvraagt wat precies de verschillen tussen die twee zijn. De LSP7T heeft onder andere geen ondersteuning voor 4K en heeft een maximale beeldgrootte van 120 inch.