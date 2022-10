Samsung Bespoke Airdresser, geen stomerij of wasdroger meer nodig

de Samsung Bespoke Airdresser, vierde van links, past goed in een modern interieur

Geen plaats voor een droogrek en toch tijd en energie besparen? Dan is de Samsung Bespoke Airdresser jouw ideale gadget.

Samsung Bespoke Airdresser, veel in een

De nijvere Koreanen van elektronicagigant Samsung maken behalve de Galaxy, nog heel wat meer. Zo hebben ze een superzuinige wasdroger en stomer uitgevonden, de Samsung Bespoke Airdresser. Goedkoop is deze met bijna € 1700 niet, maar het is wel veel handige apparaten in een. Zeker als je in je huis weinig ruimte hebt, is het dus toch een handig apparaat.

Bij sommige gevoelige weefsels, bijvoorbeeld die in een maatpak, is het gevaarlijk voor het weefsel als je deze in de wasmachine wast. Ook heeft de wasmachine andere nadelen, denk bijvoorbeeld aan het hoge energieverbruik en het probleem dat je kleding er van slijt. Maar ook als je wast wil je graag je wasgoed droog hebben, het liefst zonder dat je daaraan failliet gaat, of dat je huis gevuld wordt met waterdamp. Opmerkelijk genoeg, de Samsung Bespoke Airdresser kan dat allemaal.

Minder vaak wassen, toch verzorgd er bij lopen

De Samsung Bespoke Airdresser heeft het formaat van een hoge, smalle kledingkast met een spiegeldeur. Je hangt de kleding aan de bijgeleverde hangers, kiest de juiste instellingen en sluit de deur. Zo zijn er speciale standen voor normaal, delicate kleding, snelle reiniging en een intensieve reiniging.

De Bespoke Airdresser verwijdert met een krachtige luchtstroom van boven naar beneden, vieze geurtjes, huisstofmijten, bacteriën en virussen voor 99-100%. Zo komt je kleding schoon en zonder kreuken uit de Airdresser, want de ingebouwde AI past de behandeling aan, aan de hand van de vochtigheid van de kleding.

Dat scheelt natuurlijk behoorlijk wat tijd. Ook gaat je kleding veel langer mee, want de reiniging gebeurt op lage temperaturen, terwijl de kleding stil hangt. En strijken hoeft ook niet meer want de Samsung Bespoke Airdresser ontkreukt.

Ook te gebruiken als luchtdroger

Anders dan een gewone wasdroger, onttrekt de Bespoke vocht uit de lucht en slaat deze op, dus krijg je er geen vochtproblemen door. Integendeel. De Airdresser kan vochtproblemen zelfs verhelpen, dankzij een handige functie. Je kan de lucht van je huis er mee drogen door het aan te zetten met de deur open. Het apparaat reinigt zichzelf. Pas na 40 keer gebruiken krijg je een melding dat je de binnenkant schoon moet maken.

Maar ook op kantoor, of voor iemand met een kledingwinkel is de Samsung Bespoke Airdresser een handig apparaat. Kleding waar vieze geurtjes in zitten kan zo snel en hygiënisch gereinigd worden.

Conclusie: Samsung Bespoke Airdresser is een prijzige, maar handige tijdsbespaarder

Met een prijs van rond de € 1650 is deze slimme, stijlvolle en zeer stille droger en stomer niet goedkoop, maar hiermee zie je er altijd wel verzorgd uit. Ook is het energiegebruik van de Samsung Bespoke Airdresser veel lager dan van een wasdroger en gaat je kleding veel langer mee.

En je bespaart er natuurlijk een dure behandeling in de stomerij mee. Heb je een drukke baan en is representativiteit voor je belangrijk, of werkje in je bedrijf veel met kleding? Dan is deze gadget zeker het overwegen waard.