Samsung bevestigt bestaan Galaxy Tab S6 5G

Via een online pagina.

Binnenkort kun je bij Samsung terecht als je een tablet zoekt met 5G mogelijkheid. De Zuid-Koreaanse techgigant heeft namelijk een nieuwe tablet in petto: de Galaxy Tab S6 5G.

De aankondiging van het bestaan van deze tablet is te vinden op een webpagina van Samsung. Daar staat het apparaat in zijn volle glorie. Dit betekent dat Samsung geen volledig nieuwe 5G tablet lanceert, maar een bestaande variant gebruikt om hier 5G connectiviteit aan toe te voegen. De Galaxy Tab S6 kennen we immers al.

Wanneer Samsung de Galaxy Tab S6 5G gaat uitbrengen is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het om een lancering voor de Zuid-Koreaanse markt gaat. Een tablet van Samsung met 5G mogelijkheden in Europa is op dit moment nog niet aan de orde.

De tablet mag dan een vermelding hebben op de website van Samsung. Het apparaat is formeel nog niet aangekondigd. Met de Consumer Electronics Show in Las Vegas in het vooruitzicht is het dan ook aannemelijk dat Samsung de tablet hier officieel gaat onthullen.