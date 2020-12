Samsung bevestigt deze feature voor Galaxy S21 - Apparata

Nu de geruchtenmolen op volle toeren draait, doet ook Samsung zelf vrolijk mee met het onthullen van een Galaxy S21 feature.

In tegenstelling tot voorgaande jaren komt het Zuid-Koreaanse Samsung al over een maand met een nieuw vlaggenschip op de proppen. De opvolger van de Galaxy S20 staat in de startblokken. En in aanloop naar de onthulling hebben we al veel kunnen horen en lezen over de telefoonserie. Met name geruchten, maar dit keer ook officiële informatie van Samsung zelf over een Galaxy S21 feature.

Samsung Galaxy S21 feature

In een blog blikt Samsung Mobile baas TM Roh terug op wat 2020 voor een jaar was, maar blikt hij ook vooruit op 2021. In deze post geeft de baas een hint naar de Galaxy S-Pen. Hij zegt dat meer telefoons van Samsung ondersteuning krijgen voor de S-Pen dan nu het geval is. Met het zeer waarschijnlijke verdwijnen van de Galaxy Note en de komst van de Galaxy S21 is deze feature voor de nieuwe smartphone min of meer bevestigd. Roh neemt de woorden niet letterlijk in de mond, maar je kunt er zo goed als zeker vanuit gaan dat de Galaxy S21 ondersteuning krijgt voor de S-Pen.

Op 11 januari organiseert Samsung een event genaamd Better For All op CES in Las Vegas. Tijdens deze virtuele show is de kans aanwezig dat het Zuid-Koreaanse techbedrijf de nieuwe Galaxy S21 uit de doeken gaat doen.