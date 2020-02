Samsung brengt 16 GB DRAM naar je smartphone

Dus jij wilt een krankzinnig krachtige smartphone? Dat kan met onder andere deze nieuwe chipset van Samsung





Een smartphone met meer DRAM geheugen dan de meeste computers. Waar je dat in vredesnaam voor nodig hebt? Zware games, maar bijvoorbeeld ook voor 5G-toepassingen kan zoveel werkgeheugen een uitkomst bieden.

Samsung heeft vandaag de nieuwe LPDDR5 mobiele chipset onthult met maar liefst 16 GB aan DRAM geheugen. De chip is gebouwd op de tweede generatie 10-nanometer techniek. De eerste smartphone waar de chip in is te vinden is de Samsung Galaxy S20 Ultra. Uiteraard gaan we deze chip ook in andere vlaggenschepen zien. Van Samsung, maar ook van andere merken.

De LPDDR5 is ongeveer 30 procent sneller in vergelijking met de 8 GB LPDDR4X chip. De 16 GB DRAM chip heeft een snelheid van maar liefst 687.5 MB/s. Ook zijn ze energiezuiniger. Zo’n 20 procent volgens Samsung.

De meeste high-end smartphones die vandaag beschikbaar op de markt zijn hebben 8 GB of hooguit 12 GB RAM geheugen. 16 GB is echt een next-level stap. Het zit op computer-niveau, waar de meeste computers al jaren geleverd worden met 8 GB of 16 GB RAM.