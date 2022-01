Samsung brengt cloudgaming naar TV’s

Samsung

Het technologieconcern Samsung brengt in 2022 cloudgaming naar zijn TV’s. Lees hier waarom dat goed nieuws is.

Helemaal nieuw is cloudgaming niet. Denk aan Google Stadia en Nvidia GeForce Now. Nu gaat Samsung het ook doen op hun nieuwe TV’s in 2022, waardoor je geen console nodig hebt om games te spelen. Samsung zegt dat 2022 TV-modellen je toegang geven tot GeForce Now, Stadia en Utomik cloud gaming-services binnen een nieuwe Samsung Gaming Hub.

Samsung en cloudgaming

Je kunt deze interface zien als een soort Netflix voor games, waar je snel toegang hebt tot de laatst gespeelde titels of nieuwe kunt ontdekken. Je kunt games rechtstreeks van de hub kopen en spelen. Samsung’s Gaming Hub maakt het koppelen van verschillende controllers mogelijk, waaronder die voor PS5 of Xbox Series X, hoewel het onduidelijk is of je deze kunt gebruiken om cloudgames te spelen. De hub integreert ook YouTube Gaming.

“We weten dat gamen steeds populairder wordt bij onze klanten en we hebben de kloof tussen ons leiderschap op het gebied van Smart TV en geavanceerde gamesoftware overbrugd om een ​​gemakkelijkere manier te creëren voor mensen om sneller te genieten van de games waar ze van houden”, zegt Won-Jin Lee. , de bedrijfspresident van Samsung Electronics. “We hebben de Samsung Gaming Hub ontwikkeld met onze ongelooflijke contentpartners om alle gamers te laten profiteren, en we zijn van plan onze samenwerking voort te zetten om het ecosysteem te laten groeien.”

Kosten

Natuurlijk is dit niet gratis. Wil je van deze cloud gebruik maken, dan moet je een abonnement afsluiten. Google Stadia kost bijvoorbeeld 10 euro per maand. Deze komt wel met een gratis proefperiode van één maand.