Samsung brengt deze populaire telefoons eerder uit! - Apparata

Samsung is van plan om meerdere populaire telefoons dit jaar eerder uit te brengen.

De S21 is het vlaggenschip van Samsung. Er gaan al lange tijd geruchten dat er van deze smartphone weer een Fan Edition (FE) komt. Ook andere smaakvolle smartphones van Samsung komen er aan, en wellicht wel eerder dan dat wij verwacht hadden.

Vast moment

Samsung brengt nieuwe telefoons vaak op een van te voren vaststaande datum uit. Apple doet dit ook met bijvoorbeeld de nieuwe iPhones. Volgens meerdere bronnen lijkt het er nu op dat het bedrijf de smartphones eerder gaat uitbrengen. Dan hebben we het over de Galaxy S21 FE, de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3.

Het normale releaseschema van Samsung is dat de Samsung Galaxy S21 FE in oktober komt. Verleden jaar verscheen de Galaxy Z Fold 3 in september. De eerste Galaxy Z Flip 3 kwam in februari uit. Er is geen Flip 2, maar volgens geruchten gaat het bedrijf de nummering gelijktrekken. Dit maakt het wat duidelijker voor de klanten.

Waarom brengt Samsung deze telefoons eerder uit?

Tegen het Zuid- Koreaanse persbureau Yonhap zegt Samsung dat het de telefoons al eerder, namelijk in augustus, zou willen uitbrengen. En dan gelijk ook alle drie tegelijkertijd. We hoeven dus dan minder lang te wachten op onder andere de populaire Fan Edition.

Dezelfde bronnen bevestigen eerder nieuws over de Galaxy Note-toestellen. Die komen dit jaar niet, dit vanwege de tekorten aan chips. Dit werd al eerder gesuggereerd door de co-ceo Koh Dong-Jin. Omdat de Note- toestellen dit jaar niet komen is er een gat op te vullen. Daarom gaat Samsung de eerder genoemde toestellen eerder lanceren. Hierdoor bieden ze de klanten meer keus, maar kan het bedrijf ook meer toestellen verkopen omdat ze langere tijd beschikbaar zullen zijn.