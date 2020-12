Samsung brengt nieuwe MicroLED TV tech naar je woonkamer - Apparata

Samsung onthult hun eerste TV op basis van microLED technologie voor bij je thuis. Eindelijke wordt er een (enigszins) schappelijke vormfactor gebruikt.

De langzame overstap naar OLED is nog aan de gang, maar Samsung kijkt alweer een stukje vooruit naar microLED. De gloednieuwe display-technologie is eigenlijk nog nergens verkrijgbaar. Want ondanks de veelbelovende technologische vooruitgang door MicroLED, is het voor consumenten nog niet verkrijgbaar. Samsung brengt daar verandering met een 110 inch microLED TV.

Samsung microLED TV

In een persbericht kondigt Samsung hun eerste ‘normale’ TV aan die gebruikmaakt van de gloednieuwe microLED technologie. De techniek is op zekere hoogte een combinatie van OLED en LED features met superieure beeldkwaliteit. Daar staat wel een flinke prijs tegenover. Letterlijk, want de kosten van microLED schermen is nog gigantisch hoog.

Daarom was het tot voor kort eigenlijk niet relevant voor consumenten. Want ja, wie zit er nou te wachten op ‘The Wall‘? Samsung trapt de praktische commercialisering van microLED af met de behoorlijk stevige 110 inch TV. Het is voor het eerst dat het Zuid-Koreaanse merk met een consumentvriendelijke setup komt.

Een van de voordelen van microLED is de mogelijkheid tot opschalen die praktisch onbeperkt is. Dat leverde gigantische schermen op van individuele modules. Met de 110 inch TV brengt Samsung eindelijk iets standalone uit dat in een normale woonkamer pas. Nou ja, je moet nog steeds een muur van bijna 3 meter beschikbaar hebben… Maar de installatie is een stuk gemakkelijker.

Voordelen en nadelen

Naar verwachting duurt het nog even voordat iedereen met een microLED beeldbuis zit. De technologie heeft daarentegen enkele voordelen. Zo hanteert het (net als OLED) individueel oplichtende pixels, in dit geval kleine LED’s, die fel branden, direct kleur uitstralen en geen backlight nodig hebben. Individuele pixels kunnen dus ook individueel uit, wat voor groter contrast en écht zwart zorgt. Tot slot zijn de inkijkhoeken groot, is er geen last van inbranden en is het opschalen ontzettend makkelijk.

De nieuwe Samsung 110 inch microLED TV is vooralsnog alleen in Zuid-Korea te pre-orderen. Een prijs en eventuele beschikbaarheid in de rest van de wereld zijn nog niet bekend.