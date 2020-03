Samsung brengt stilletjes slecht nieuws voor Galaxy S20

Ook de Galaxy Z Flip zal in de categorie 'geen speciale behandeling' vallen.





De Samsung Galaxy S20-serie is vers van de pers en ook de Galaxy Z Flip legt pas in de winkel. Beide series zijn hartstikke duur en alles eraan is premium. Nou ja, alles behalve de software-ondersteuning, zo spot SamMobile. Samsung laat stilletjes weten dat er niks zal veranderen aan het Android-beleid van Samsung. En dat zou eigenlijk wel moeten.

Samsung heeft de gloednieuwe Galaxy S20 en Galaxy Z-flip series toegevoegd aan deze lijst waarin aangegeven wordt hoe toekomstige updates eruit gaan zien. Zoals altijd krijgen de nieuwe vlaggenschepen twee nieuwe generaties Android. Met andere woorden, de Galaxy S20 krijgt nog Android 11 en Android 12. En Android 11 is al aangekondigd en wordt getest. Android 12 komt volgend jaar ergens uit.

Maar is dat genoeg, twee Android-veries? Naar mijn mening absoluut niet. De releaseprijzen van de Galaxy S20 zijn ongelofelijk hoog; Met bijna €1000 voor het ‘instapmodel’ zit Samsung zonder twijfel in het high-end premium-segment met hun vlaggenschip. Dan zou de software-ondersteuning dat ook moeten zijn. Voor de duidelijkheid, bijna geen enkel Android-merk doet dit nog, maar bijna geen enkel Android-merk vraagt Apple-prijzen voor hun smartphone!

Daarnaast zullen ze ook bij Samsung weten dat gebruikers steeds minder smartphones kopen. De toestellen hebben niet meer het tweejarige karakter dat ooit doorweven was in de smartphone-industrie. In plaats daarvan lappen gebruikers meer voor een smartphone en willen ze er langer mee doen. Geef ze dan ook de juiste software om dat te doen. Een cynicus zou dan kunnen zeggen dat Samsung júist vanwege deze tendens een deel van de gebruikers zo overhaalt om over twee jaar toch weer te upgraden.

Maar het tegenovergestelde is ook waar; als je weet dat de Galaxy S20 nog minstens een drietal Android-updates tegoed heeft, zou dat de drempel om meer dan duizend euro voor een smartphone neer te leggen kleiner maken. Het zou met andere woorden de tegenvallende verkoopcijfers van de S20-serie kunnen opkrikken.

Alle verkoopstrategieën terzijde, het is maar wat je verwacht van een peperdure smartphone als deze. In elk geval belooft Samsung wel drie jaar beveiligingsupdates te blijven uitbrengen voor de S20-serie. Je zult dus wat betreft cybersecurity niet in de steek gelaten worden. Wat betreft Android-ondersteuning wel een beetje..

