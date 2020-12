'Samsung doet Apple na en laat stekker weg' - Apparata

Wat veel mensen al dachten gaat wellicht werkelijkheid worden. Samsung laat de stekker weg en doet Apple na.

Apple schokte vriend en vijand met de aankondiging dat ze de stekker achterwege lieten. Dat deed het Amerikaanse techbedrijf met de aankondiging van de nieuwe iPhone, eerder dit najaar. Niet alleen bij de iPhone, maar ook bij de iPad en accessoires van het bedrijf zul je geen stekker meer aantreffen. Het kabeltje is nog wel gebleven.

Er werd met veel humor gereageerd door de concurrentie op de aankondiging van Apple. Tegelijkertijd bestond het vermoeden dat andere techbedrijven wel eens konden volgen met deze beslissing van Apple. Het zal niet de eerste keer zijn dat Apple ergens het voortouw op neemt en dat andere bedrijven het gedrag kopieëren.

Samsung was één van die bedrijven die Apple belachelijk maakte met de beslissing om de stekker weg te laten. Maar het Zuid-Koreaanse techbedrijf lijkt terug op te komen op die beslissing. Althans, volgens het Braziliaanse Tecnoblog komt de nieuwe Samsung Galaxy S21 volgend jaar zonder stekker en zonder oortjes.

Het nieuws is nog niet officieel, dus voor nu nemen we het met een korreltje zout. Kijk echter niet gek op als Samsung inderdaad deze beslissing heeft genomen. Mocht het nieuws kloppen dan is het natuurlijk wel hypocriet.