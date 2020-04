Samsung doet het goed, ondanks coronacrisis

Moeten de echte klappen nog komen?





De eerste drie maanden van 2020 zitten erop. Terwijl China al sinds januari heeft te maken met de gevolgen van de coronacrisis, heeft de rest van de wereld pas sinds eind februari of halverwege maart te maken met de gevolgen.

Dit betekent dat de meeste bedrijven nog niet te maken hebben met keiharde klappen. Samsung Electronics heeft de financiële cijfers over het eerste kwartaal bekendgemaakt. Het bedrijf komt uit Zuid-Korea, een land dat al in vroeg stadium in lockdown ging tegen het coronavirus.

Het coronavirus lijkt vooralsnog geen harde klappen te hebben uitgedeeld aan Samsung. De omzet in de eerste drie maanden bedroeg 55 triljoen won. Dat komt omgerekend neer op ruim 41 miljard euro. Dat is een stijging van vijf procent in vergelijking met dezelfde periode, een jaar geleden.

Directe gevolgen ondervinden ze bij Samsung natuurlijk wel. De winkels van het merk over de hele wereld zullen (deels) gesloten zijn door de uitbraak van het coronavirus. Dit gaat het merk uiteindelijk voelen. Vooralsnog een mooi resultaat voor de Koreanen in het eerste kwartaal van dit jaar.