Samsung doet wazig over de Galaxy S21 FE - Apparata

Foto via OnLeaks

Er is wat raars aan de hand met de Galaxy S21 FE en Samsung maakt de hele verwarring alleen maar erger.

Samsung heeft naar verluidt moeite om de Galaxy S21 FE te blijven produceren en doet daar vervolgens ontzettend wazig over. Uit een reeds verwijderde publicatie van ET News blijkt dat de S21 FE is stopgezet (via AndroidAuthority). Het is niet bekend waarom het artikel weer verwijderd is. Ondertussen heeft Samsung een uitleg gegeven maar ze hadden wat dat betreft net zo goed niks kunnen zeggen..

Samsung Galaxy S21 FE

De Samsung Galaxy S21 Fan Edition zou de nieuwste smartphone van het merk worden. Het toestel is vooralsnog niet aangekondigd, maar Samsung ontkent het bestaan ervan niet. Sinds de S20-serie komen de Zuid-Koreanen met een spin-off van de vlaggenschipserie met enkele tweaks. De tweaks zouden in lijn zijn met wat fans van de smartphone verwachten.

Maar het lijkt erop alsof Samsung moeite heeft om de Galaxy S21 FE te produceren. Het wereldwijde chiptekort zou de boosdoener zijn. Toch lijkt het merk niet te willen bevestigen dat er inderdaad dingen mis gaan met de productie van de smartphone. Tegenover Bloomberg geeft het merk een wazig statement:

Hoewel we geen details over een niet uitgebracht product kunnen delen, is er geen beslissing genomen over de beweerde productiestop.

Er is geen beslissing genomen over de beweerde productiestop… Dus heeft Samsung nog besloten dat de Galaxy S21 FE niet meer geproduceerd wordt, of is het toestel gewoon in productie? Je zou toch gewoon dat laatste zeggen als dat het geval was?

Ondertussen delen meerdere bekende lekkers hun kennis over het toestel. Volgens IceUniverse is er iets onverwachts gebeurd tijdens het productieproces. Dat kan niet veel goeds betekenen. Roland Quandt beweert dat het toestel in kwestie nog niet eens in productie is gegaan. Dat zou het wazige antwoord van Samsung verklaren.