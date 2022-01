Samsung door het stof na ongepaste reclame

Samsung heeft snel de ongepaste reclame offline gehaald, nadat het bedrijf de wind van voren kreeg.

Als bedrijf is het oppassen wat voor reclame je maakt voor een product of dienst. Je kan grappig willen zijn, of in willen haken op een maatschappelijk thema, maar dan moet dat wel goed vallen bij het grote publiek. En het komt geregeld voor dat een team binnen een bedrijf een inschattingsfout maakt. De campagne gaat live en dan is er geen weg meer terug.

Ja, de weg terug dat de campagne uit de lucht wordt gehaald. Precies wat Samsung heeft gedaan na de lancering van een, achteraf ongepaste, reclame. Het gaat hier om een reclame gelanceerd in Singapore. De verontwaardiging komt uit de hoek van Moslims die zich niet op hun gemak voelen met de advertentie.

In de reclame duwt Samsung volgens critici een LGBT-agenda erdoorheen. In het toch wel conservatieve Singapore een gevoelig punt. De reclame laat onder meer een Moslim-vrouw zien die een berichtje krijgt van haar zoon. Een dragqueen. Ja, daar raak je aantal gevoelige snaren mee in het Aziatische land. Een gevalletje inschattingsfout aan de kant van Samsung.

En waar ging de reclame van Samsung eigenlijk over? De Zuid-Koreaanse techgigant wilde op deze manier de nieuwste wearables promoten. Samsung heeft de campagne stopgezet na alle boze reacties en de betreffende video’s offline gehaald. (via BBC)