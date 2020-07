Samsung en Logitech gaan samen je kantoor inrichten

Samsung en Logitech kondigen een samenwerking aan, dit kun je verwachten van beide partijen.

Logitech for Business slaat de handen ineen met Samsung Benelux. Het betreft een zakelijk partnerschap gericht op bedrijven. De eerste stap in deze samenwerking is in een gebundelde vorm producten aanbieden. Verkopende partijen krijgen de kans om aan de hand van verschillende budgetten producten samen te stellen voor op kantoor of voor de werkplek in huis. Het is niet de eerste keer dat Samsung en Logitech elkaar vinden. Beide partijen hebben in het verleden al vaker samengewerkt op het gebied van gaming.

Er zijn vier bundels bedacht onder de namen Good, Better, Best en Lifestyle. Zo is er bijvoorbeeld een pakket die een monitor van Samsung combineert met een beamer van Logitech. Deze toepassing is gericht op gebruik voor in een vergaderruimte. Er zo zijn er nog meer bundels waar kopers uit kunnen kiezen. Bovendien zijn alle producten compatibel met veelgebruikte toepassingen op kantoor. Denk aan Google Meet, Microsoft Teams en het inmiddels wereldberoemde Zoom.

Zo kunnen kopers met één aanschaf meteen een complete setup regelen voor op kantoor. Niet alleen een beeldscherm, maar ook meteen een muis en toetsenbord. Zo zijn er diverse vaste bundels mogelijk die aangeboden gaan worden.