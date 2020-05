Samsung en Xiaomi winnen met goedkopere smartphones

Er is een opvallende rode draad zichtbaar als het gaat om de verkoop van smartphones, met Samsung en Xiaomi in de hoofdrol.

Wat is een goede prijs voor een high-end smartphone? Enkele jaren geleden spraken we over 600 of 700 euro. Inmiddels is het aanbod gegroeid en zijn de prijzen ook naar boven gegaan. In sommige gevallen moet je bijna het dubbele neertellen voor zo’n high-end toestel. Of het nu om smartphones van Apple, Samsung, Huawei, OPPO of OnePlus gaat. Ze hebben allemaal dure toestellen van bijna 1.000 euro of meer in het aanbod.

Hier liggen kansen voor de mid-range smartphones. Waar vroeger de middenboot een categorie was waar je eigenlijk omheen moest lopen, val dat tegenwoordig wel mee. Voor een paar honderd euro kun je serieus goede smartphones kopen. Ja, ze hebben niet de allerbeste camera of het allermooiste scherm, maar de belangrijkste dingen doen ze goed. En ook merken als Samsung en Xiaomi hebben van die mid-range smartphones.

Laat nu juist die merken het goed doen als het gaat om de smartphone verkopen. Volgens Strategy Analytics blijkt dat de Samsung Galaxy A51 de best verkochte Android-smartphone was in de eerste drie maanden van 2020. Op nummer twee staat de Xiaomi Redmi 8 en op plek drie de Samsung Galaxy S20 Plus. Laatstgenoemde was ook de enige high-end smartphone in de top 6 verkopen. De rest bestaat uit mid-rangers.

De top 6 bestaat verder uit de Samsung Galaxy A10 op plek vier, de Xiaomi Redmi Note 8 en de Samsung Galaxy A20 op plek zes. Een top 6 die volledig bestaat uit Samsung en Xiaomi-smartphones dus. Een indrukwekkende prestatie en dat maakt ze tot absolute winnaars van het eerste kwartaal.