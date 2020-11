Samsung Exynos 1080 is flagship chip in midrange jasje - Apparata

Samsung onthult de gloednieuwe 5nm Exynos 1080 processor met nieuwe GPU en cores. Het moet flagship-performance als midrange chip leveren.

Zelfs de aanhang van Samsung is doorgaans niet zo tevreden over de Exynos-serie processoren. Voor de Samsung Exynos 1080 mag daarentegen (op papier) een uitzondering gemaakt worden. De nieuwe chipset werd vandaag door het Zuid-Koreaanse merk gelanceerd. En de specs zien er behoorlijk goed uit!

Samsung Exynos 1080

Samsung onthult recentelijk hun nieuwste processor, de Exynos 1080. Zoals aangekondigd maakt het merk gebruik van gloednieuwe kernen en een nieuwe GPU. De Exynos 1080 is gebaseerd op 5nm architectuur.

Kwa specs mag de gloednieuwe processor zich meten met de grote jongens. De octa-core bestaat uit een Cortex-A78 geklokt op 2.8Ghz, drie Cortex-A76 kernen op 2.6Hz en vier Cortex-A55 kernen à 2Ghz. Naar eigen zeggen kan de nieuwe Samsung processor per kern 50% meer rekenkracht leveren terwijl de multi-core performance verdubbeld zou zijn.

Daarmee kan de Exynos 1080 zich meten met de grote jongens. De 1080 zit een beetje tussen de 700- en 800 serie van Qualcomm’s Snapdragon processoren. Ofwel, het raakt vlaggenschip-power aan, maar verschuilt zich in een midrange-jasje.

Hoe dan ook, we weten nog niet wanneer deze flagship killer-processor naar Europa komt. Vooralsnog is Vivo de enige die heeft aangekondigd de Exynos 1080 in een smartphone te verwerken. Daarvoor moeten we nog tot 2021 wachten.

Bron: AndroidAuthority