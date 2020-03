Samsung-fans woest: Exynos moet de deur uit!

Fans vinden het oneerlijk dat Samsung twee totaal verschillende producten levert onder dezelfde naam, voor dezelfde prijs.





De nieuwe Samsung Galaxy S20-serie heeft een stevige portie rekenkracht door de gloednieuwe processor. Althans, dat ligt eraan waar je het toestel koopt, want hier in Europa zitten we opgescheept met de Exynos 990. Dat zagen we al aankomen en Samsung geeft Amerikaanse, Japanse, Chinese en Latijns-Amerikaanse markt eigenlijk consistent een betere processor mee dan de rest van de wereld. En Samsung-fans zijn het beu.

Fan en/of critici van het Zuid-Koreaanse merk Daniel H. is een petitie gestart op Change.org. Hij wil met de online handtekeningenactie ervoor zorgen dat Samsung eindelijk hun in-house Exynos-processor de deur uit doet. In plaats daarvan wil hij de Snapdragon standaard in Samsung-toestellen zien. En dat is helemaal zo gek nog niet.

Samsung heeft namelijk een beetje een gekke constructie met de verschillende processoren. Hoewel de twee varianten van de processor, bijvoorbeeld de Snapdragon 865 en de Exynos 990, elkaar redelijk benaderen, zijn het toch twee duidelijk verschillende chipsets. Een andere producten, een andere fabriek en dus een andere performance.

Het is redelijk unaniem geaccepteerd dat de Snapdragon in elk geval marginaal beter presteert dan de in-house Exynos. Sommige bronnen hebben het zelfs over een 20 procent performance verschil. En dus levert Samsung twee verschillende toestellen, hoewel ze dezelfde naam dragen.

Als de performance van die twee smartphones dan vervolgens te ver uit elkaar ligt, kun je je voorstellen dat hier een stempel van ‘oneerlijk’ op wordt gedrukt. De petitie vraagt in elk geval om transparantie van Samsung en wil dat het miljardenbedrijf minder gaat vragen voor de Exynos-uitvoering. Voor ons Nederlanders klinkt dat natuurlijk als muziek in de oren… Zeker omdat de S20-reeks al zo belachelijk duur is.

De petitie heeft op het moment van schrijven al bijna 18.000 ondertekeningen. Het doel is om 25.000 ‘handtekeningen’ op te halen. Maar ook dan is het natuurlijk de vraag of Samsung iets aan de constructie gaat doen. Zo ja, dan lees je het natuurlijk hier op Apparata.

Lees ook: 3 tips hoe je de Samsung Galaxy S20 goedkoper kunt scoren