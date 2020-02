Samsung gaat camera Galaxy S20 verbeteren na klachten

Er waren klachten over de prestaties van de camera van de nieuwe Samsung Galaxy S20. Reden voor het techbedrijf om met die klachten aan de slag te gaan.





Als Samsung een nieuw vlaggenschip uitbrengt kun je altijd van twee dingen uitgaan. Het display is prima in orde en ook de camera moet uitmuntend presteren. Dit laatste lijkt vooralsnog niet het geval met de Galaxy S20.

Meerdere journalisten klagen over de camerakwaliteiten van de Samsung Galaxy S20. Zo zou de autofocus niet goed werken. Een andere klacht is dat de smartphone een agressieve automatische nabewerking hanteert die niet foutloos is.

Tegenover The Verge heeft Samsung te kennen gegeven aan een update te werken. De genoemde klachten zouden in principe met een software update verholpen moeten kunnen worden. Het nadeel is wel dat er nu al reviews gepubliceerd worden van een Galaxy S20 zonder optimale camera. En dat gooit een smetje op een verder ogenschijnlijk goede telefoon. Belangrijke kenmerken van de Galaxy S20 Ultra zijn onder meer zijn 108-megapixel camera en de mogelijkheid om tot 100x te zoomen.