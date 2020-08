Samsung gaat een stapje verder met Galaxy Z Fold2

Samsung gelooft nog steeds heilig in het concept van de vouwbare smartphone, dit is de Galaxy Z Fold2.

De Zuid-Koreaanse techgigant zegt de nieuwe vouwbare smartphone hebben ontwikkeld op basis van feedback van zijn voorganger. De Samsung Galaxy Z Fold2 heeft twee vrijwel randloze Infinity-O schermen. Het primaire scherm is 7.6-inch groot en het tweede display is 6.2-inch groot. Een kleine verbetering ten opzichte van de Galaxy Fold.

Het merk laat nog niet alles los over de smartphone. Het Galaxy Unpacked Event van vandaag heeft ons slechts een klein beetje informatie opgeleverd. Zo zijn ook de kleuren bekendgemaakt. De Galaxy Z Fold2 komt in de kleuren Mystic Black en Mystic Bronze op de markt.

Het is bijvoorbeeld nog onbekend wat de Galaxy Z Fold2 moet gaan kosten. Gezien de prijs van de vorige vouwbare smartphones, zal het prijskaartje van dit nieuwe apparaat ook niet meevallen.

Het uiterlijk van de Galaxy Z Fold2 ziet er gelikt uit. Maar ja, we hadden ook niet anders verwacht op de persfoto’s van Samsung. Door de donkere achtergrond is er bijna geen naad te zien. Ook zijn de bezels lekker dun. Op de achterkant is een subtiel eiland verwerkt waar de camera’s zich hebben gehuisvest. Al met al een clean ontwerp. Het is afwachten tot Samsung met meer informatie komt over de Galaxy Z Fold2