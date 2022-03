Samsung gaat hardnekkig Galaxy S22 app probleem aanpakken

Gelukkig, er komt een oplossing. Samsung is bezig het Galaxy S22 app issue aan te pakken.

Heb je net een gloednieuwe Samsung Galaxy S22 gekocht, werkt de telefoon niet naar behoren. Dat is flink balen met een toestel van vele honderden euro’s. Dan mag je ook kwaliteit verwachten. Het goede nieuws is dat Samsung het probleem heeft opgespoord en werkt aan een oplossing.

Samsung Galaxy S22 app problemen

De Samsung Galaxy S22 heeft een probleem met zeker 10.000 apps. Deze apps functioneren niet naar behoren op de nieuwste smartphone van het Zuid-Koreaanse techgigant. De telefoon limiteert de performance van de applicatie. Bijzonder vervelend in het geval van games, maar ook TikTok en Netflix werken bijvoorbeeld niet lekker op de nieuwste telefoon van Samsung. In het geval van Netflix kunnen films of series niet goed of met schokken weergegeven worden. Dat maakt de kijkervaring dramatisch. Idem dito voor games, waar het spel kan schokken door de performance problemen.

Samsung werkt aan een oplossing. Deze zal komen door middel van een software update. Na installatie van de software update moet het probleem verleden tijd zijn en kun je de Galaxy S22 eindelijk met plezier gaan gebruiken. Het is nu afwachten tot Samsung deze update daadwerkelijk uitrolt. (via ZDNet)