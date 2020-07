Samsung gaat helpen via WhatsApp

De Amerikaanse berichtendienst WhatsApp gaat door Samsung gebruikt worden om te helpen met vragen.

Als je problemen hebt met een product of dienst raadpleeg je meestal als eerste het internet. Kom je er niet uit, dan wil je een professionele helpdesk spreken. Bedrijven zijn naast de traditionele telefoon en via e-mail ook steeds vaker bereikbaar op andere manieren. Denk aan sociale media, maar ook bijvoorbeeld WhatsApp wat Samsung hier gaat doen.

De Zuid-Koreaanse techgigant gaat Customer Care aanbieden via WhatsApp. Dat doen ze in eerste instantie in het land India. De reden waarom ze dat doen heeft te maken met COVID-19. Minder dan normaal kunnen ze mensen niet fysiek helpen. WhatsApp is dan een mooie aanvulling op de bestaande mogelijkheden van de helpdesk.

Het WhatsApp nummer waar mensen uit India Samsung op kunnen bereiken is 1800-5-SAMSUNG. De helpdesk is zeven dagen in de week bereikbaar tussen 09:00 ’s ochtends en 18:00 ’s s avonds. Het maakt ook de drempel om een helpdesk te contacteren kleiner. Even een appje sturen is toch zo gedaan. De helpdesk van Samsung helpt via WhatsApp als je vragen hebt over producten van het merk. Het is niet bekend of Samsung ook de ambitie heeft om deze dienst buiten India te gaan aanbieden.