Samsung Galaxy A31 en A41 komen er snel aan [renders]

De certificeringen zijn aangevraagd en we kunnen al een glimp opvangen.





Naast de premium Samsung Galaxy S20-serie, die al gelanceerd is, maakt Samsung ook veel smartphones in het midden- en budgetsegment. Inmiddels spotten volgers dat voor twee van deze budgetsmartphones de Bluetooth-certificeringen zijn verstrekt en dat gebeurt meestal een paar dagen voor lancering.

Samsung Galaxy A31

Op basis van de documentatie voor de lancering kunnen we met de Samsung Galaxy A31 een smartphone met MediaTek Heloi P65 processor verwachten die voorzien is van Android 10 en One UI 2.0 in combinatie met, naar keuze, 4 of 6 GB RAM-werkgeheugen en 64 GB of 128 GB opslagcapaciteit.

Uiteraard is men al (even) aan de slag met renders, die je hier kunt bekijken.

Verder valt op dat het toestel met 5000 mAh een stevige batterijcapaciteit krijgt en naast Bluetooth 5.0 connectiviteit ook een USB-C poort en vingerafdrukscanner krijgt.

De camera’s van de Samsung spreken steeds vaker tot de verbeelding en ook dit toestel is met een 48 MP hoofdcamera en 5 MP macrolens.

Samsung Galaxy A41

De technische specificaties van de Samsung Galaxy A41 zijn grotendeels hetzelfde. De batterij is met 3500 mAh alleen beduidend kleiner en ook de camera-opties zijn met een 2 MP-macrolens (maar naar verluid dezelfde hoofdcamera van 48 MP) iets kleiner.

Het uiterlijk kun je in deze, naar men beweert officiƫle, persrenders bekijken.

Op de Nederlandse Samsungsite is nog geen informatie te vinden, maar de Russische supportpagina’s zijn al wel live. Naar verwachting komt de prijs van beide budgetseries niet boven de EUR 250,-, dus daarmee lijkt men weer zeer populaire Samsung Galaxy budgetmodellen in de markt te zetten.

Bron: Sammobile