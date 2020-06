Samsung Galaxy A31 voor 300 euro naar Nederland

De Samsung Galaxy A31 is het nieuwste lid binnen de A-serie van de Zuid-Koreaanse techgigant.

Met de A-serie mikt Samsung op mid-range smartphones. Het techbedrijf heeft er een handje vol van. De keuze is nog uitgebreider geworden met de introductie van een nieuw toestel voor de Nederlandse markt. Maak kennis met de Samsung Galaxy A31.

Deze Galaxy A31 beschikt over een 6,4 inch FHD+ (1080X2400) SUPER AMOLED Infinity-U Display. Het toestel heeft een quad-camera op de achterkant, wat toch wel uitzonderlijk is in dit segment. Het gaat hier om een 48 MP + 8 MP groothoek + 5 MP dieptecamera en een 5 MP macrocamera. Aan de voorkant prijkt een 20 MP selfiecamera.

Onder de kap huist een octa-core processor. Een Mediatek MTk6768 om precies te zijn. Andere noemenswaardige eigenschappen van de Samsung Galaxy A31 zijn het 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslag. Dit kun je met een microSD-kaart uitbreiden tot 512 GB. De batterij heeft een capaciteit van 5.000mAh. Je kunt 15W snelladen met deze smartphone. Qua veiligheid heb je zowel een vingerafdrukscanner in het scherm als gezichtsherkenning met het Android-toestel.

De nieuwe Samsung Galaxy A31 komt in de kleuren Prism Crush Black en Prism Crush Blue op de markt. De telefoon kost 299 euro en is zeer binnenkort verkrijgbaar.