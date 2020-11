Samsung Galaxy A32 dumpt camera-eiland (renders) - Apparata

Foto @OnLeaks via Voice

Voor het eerst in tijden kiest Samsung volgens renders weer een plat camera-eiland plannen, in dit geval voor de Galaxy A32.

Terwijl we ons klaarmaken voor de Samsung Galaxy S21 dropt bekende lekker OnLeaks (via Voice) informatie over de Galaxy A32. De opvolger van de A31 mid range topper gooit het volgens de bron over een andere boeg wat betreft camera-eiland. In plaats van de grote, uitstekende, vierkante eilanden zou Samsung namelijk kiezen voor een glad, gelikt design.

Samsung Galaxy A32 camera-eiland

Samsung is alweer een tijdje toegewijd aan hun flinke camera-eiland. De uitstekende vierkanten en rechthoeken werden geïntroduceerd op toestellen als de Galaxy S10 en Galaxy Fold. Vervolgens waaide dat design over naar alle prijsklassen Samsung-smartphones, waaronder ook deze budget uitvoering.

Maar voor de volgende betaalbare Samsung smartphone, de Galaxy A32, zou het Zuid-Koreaanse merk hebben gekozen voor een ‘nieuwe’ aanpak wat betreft camera-eiland. De achterkant van die smartphone zou namelijk helemaal plat worden volgens de renders. Niet alleen bijzonder vanwege de gebruikelijke camera-bobbel, maar ook omdat Samsung doorgaans een curved achterkant hanteert.

Verdere specs zijn vooralsnog niet bekend. OnLeaks publiceert naast het camera-eiland nieuwtje alleen nog informatie over het scherm van de Samsung Galaxy A32. Het zou gaan om een 6.5-inch display, uiteraard met druppel-notch voor de selfie-camera.

Als we even uitgaan van de voorganger, de A31, dan mogen we in elk geval iets meer dan de Mediatek Helio P65 processor verwachten. Het toestel heeft daarnaast 4GB geheugen en een 5000mAh batterij. Nieuw kostte de A31 ongeveer €300, dus we mogen van de Galaxy A32 ongeveer eenzelfde prijs verwachten.