Samsung Galaxy A42: budgetoplossing voor 5G - Apparata

Goed nieuws: de Samsung Galaxy A42 komt ook naar Nederland

Langzaam maar zeker wordt het 5G netwerk in Nederland uitgerold. Tot nu toe was dat een flinke investering, aangezien 5G bij veel vlaggenschepen als extra werd aangeboden. We zien inmiddels dat de 5G-connectiviteit snel haar weg vindt naar smartphones die qua prijs in het lagere segment worden aangeboden. De Samsung Galaxy A42, die vandaag gepresenteerd werd, is daarvan een goed voorbeeld.

Dit is de Samsung Galaxy A42

Waar de vlaggenschepen van Samsung, zoals gisteren de Samsung Galaxy Z Fold 2, met uitgebreide presentaties gelanceerd worden, is dat voor deze smartphone anders. De introductie is slechts goed voor een paragraaf in een verzamelpersbericht. Men meldt dat het toestel de functies heeft die je van een A-serie mag verwachten, beschikt over 4 camera’s en Super Amoled scherm van 6,6 inch. Zoals altijd wordt er ook het een en ander gelekt.

Zijn dit de andere specificaties van de Samsung Galaxy A42?

Volgens informatie kunnen we de volgende specs voor de Samsung Galaxy A42 verwachten: de Snapdragon 690 processor met minimaal 4GB RAM werkgeheugen en naar keuze 64 GB of 128 GB opslagcapaciteit. Daarnaast verwacht men een zware batterij van 5.000 mAh en 48 MP hoofdcamera. Zoals gezegd komt deze midranger naar Nederland

Prijs en beschikbaarheid

Samsung laat weten dat de Samsung Galaxy A42 vanaf 13 november in Nederland verkrijgbaar zal zijn vanaf € 379,-. Daarmee wordt deze smartphone goedkoper dan de Samsung Galaxy A51 5G, die men eerder dit jaar aankondigde. Sommige specificaties zijn, (als de geruchten kloppen) iets minder zijn dan bij de A51. Toch biedt dit toestel nog steeds veel waar voor het geld.

Foto: Samsung (Duitsland)