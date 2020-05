Samsung Galaxy A51 doet het verrassend goed in Nederland

Juist de Samsung Galaxy A51 doet het in Nederland uitzonderlijk goed. Sterker nog, het toestel is de bestverkochte smartphone ter wereld.

Samsung besloot met de Galaxy S20-serie de premium markt te betreden. Ironisch genoeg is het juist de A-serie die het geweldig doet. Sterker nog, de Samsung Galaxy A51 is naar eigen zeggen ’s werelds bestverkochte smartphone in Q1 2020. Ook in Nederland doet het midrange toestel het behoorlijk goed.

Samsung Galaxy A51 is kaskraker

De Samsung Galaxy S20-serie mag het dan wel hartstikke matig doen, de A51 maakt dat wel weer goed. In een persbericht laat het Zuid-Koreaanse techbedrijf weten dat de Galaxy A51 de bestverkochte smartphone ter wereld is. Met 6 miljoen exemplaren en een marktaandeel van 2,3% is het toestel een ware kaskraker.

Ook in Nederland is de A-serie ontzettend in trek. Samsung verkocht volgens het zelfde persbericht 52% meer Galaxy A-smartphones in de eerste 4 maanden van 2020 dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat heeft sowieso wat te maken met de behoorlijk solide A51-serie en A71-reeks.

Waarom juist de A-serie?

Samsung is met gemak ’s werelds grootste smartphone-merk. Het is dus bijna een garantie dat hun toestellen het relatief goed doen. Maar ja, de S20-serie doet het juist niet zo lekker. Wellicht dat de overstap op steeds duurdere smartphones de gemiddelde consument naar de ‘next best thing’ duwt. Dat zijn dan de high-end midrangers in de geest van de OnePlus 8 of Poco F2 Pro. Óf de Galaxy A51, zo blijkt maar.

Volgens het merk zelf is het niet voor niets dat juist de Galaxy A-serie steeds populairder wordt. “De modellen bieden stuk voor stuk essentiële innovaties die bij mensen in de smaak vallen. Zo gaat de batterij langer mee, is het geheugen verder uit te breiden en beschik je over camera’s van topkwaliteit. De Galaxy A51 en A71 hebben zelfs vier camera’s op de achterkant.”