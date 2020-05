Samsung Galaxy A51 vs Poco F2 Pro – Koopjes beatdown

Een Samsung Galaxy A51 vs Poco F2 Pro beatdown is op papier eerlijk, maar vanwege de matige Nederlandse variant van de Galaxy A51 is de winnaar duidelijk.

Samsung lanceerde eind vorig jaar de Galaxy A51. Deze midranger werd vervolgens de bestverkochte smartphone ter wereld in 2020. Het toestel is dus ontzettend in trek en dat hebben de Zuid-Koreanen deels te danken aan de stevige specs en zachte prijs. Die beschrijving past daarentegen ook bij de Poco F2 Pro. Kan die laatste, de nieuwe flagship killer, het succes van Samsung evenaren?

Meer voor meer

De Samsung Galaxy A51 zit comfortable in het middensegment en Poco mikt daar met de F2 Pro iets boven. Dat wil zeggen dat je voor de Chinese smartphone een stukje meer krijgt, maar het kost je ook wat extra.

De Poco F2 Pro heeft standaard meer RAM, een iets groter scherm (met dezelfde resolutie, overigens), een iets betere hoofd-camera, een grotere batterij met sneller laden. Dat alles kost je daarentegen ook weer €130 meer, wat relatief best veel is in dit segment. De grootste plus voor de F2 Pro is daarentegen de processor. Het toestel is uitgerust met een flagship killer-essential, de krachtpatser die Snapdragon 865 heet.

Samsung gaat voor gebruiksvriendelijkheid

Dat gezegd hebbende, is dit geen eenzijdige match-up. Samsung levert met de Galaxy A51 zeker in op processor-kracht en RAM (een karige 4GB in Nederland). Tegelijkertijd heeft het een veel betere selfie-camera en uitbreidbaar geheugen.

Conclusie

In Nederland verkoopt Samsung tot dusver alleen de Galaxy A51 met 128GB/4GB, wat een beetje een matige configuratie is. Standaard wint de Poco F2 Pro het dus gemakkelijk van Samsung, maar dat kost je wel wat extra. Maar voor dat prijsverschil zouden wij het in elk geval wel doen; op papier is de Poco F2 Pro toch echt beter.

Desalniettemin mag Samsung niet klagen. Het merk weet toch massaal de A51 te verkopen en dat is begrijpelijk. Het is immers een hartstikke schappelijk geprijsde smartphone met degelijke specs. Maar voor de smartphone-gamers zouden we toch echt wat sterkers aanraden.