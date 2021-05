Samsung Galaxy A52 en A72 moeilijker verkrijgbaar?! - Apparata

Samsung heeft mogelijk problemen met het leveren van de Galaxy A52 en A72. Dit is er aan de hand met de Zuid-Koreaanse techgigant.

Er is een groot probleem gaande in de techindustrie. En dat issue is niet zomaar binnen een paar maanden opgelost. Autofabrikanten, computermakers en smartphone giganten gebruiken allemaal chips om de producten te maken. Door de enorme vraag naar chips is er een wereldwijd tekort. En dat brengt problemen met zich mee, onder andere voor de Samsung Galaxy A52 en A72.

Volgens The Elec is het namelijk zo dat Samsung zowel de Galaxy A52 als de A72 heeft vertraagd. Onder andere in de Verenigde Staten zouden beide smartphones afgelopen maand gelanceerd worden. Dat kreeg het Koreaanse merk niet voor elkaar. Beide toestellen zijn uitgerust met een chipset van Qualcomm. Doordat de chip moeilijk verkrijgbaar is kon Samsung niets anders doen dan de lancering uitstellen.

Balen voor Samsung, want zowel de A52 en A72 zijn echte toppers. In de mid-range sector zijn veel mensen gecharmeerd van deze type smartphones. Als Samsung niet kan leveren aan klanten bestaat de kans dat ze kiezen voor een ander merk. Het is immers niet zo dat er geen keuze is in dit segment. Sterker nog, je ziet door de midrange smartphones soms het bos niet meer.