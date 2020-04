Samsung Galaxy A70 gesloopt door Android-10 update

Er zouden problemen zijn ontstaan en daardoor is de update nu bevroren.





Terwijl Android 10 al meer dan een halfjaar onder ons is, zijn er nog steeds smartphones die de upgrade moeten maken. Onder andere de Samsung Galaxy A70 behoort tot die groep. De update gaat echter minder lekker dan verwacht. Samsung heeft de update moeten stilleggen.

De update naar Android 10 zou voor een weigerende smartphone kunnen zorgen. Door een hardwarematig communicatieprobleem denkt de smartphone dat het toestel leeg is. Een ‘lege’ telefoon opstarten kan natuurlijk niet. In werkelijkheid is de smartphone helemaal niet leeg.

Samsung heeft niet officieel naar buiten gebracht dat er inderdaad een probleem speelt. Wel heeft het techbedrijf de update tot nader order bevroren. Er moet een nieuwe Android 10 update komen die moet voorkomen dat de Galaxy A70 gesloopt wordt.

Het is niet bekend hoe groot het probleem momenteel is. Contact opnemen met Samsung zal voor consumenten tevens een moeizaam proces zijn. Door het coronavirus zijn de service centers van het bedrijf gesloten. (via SamMobile)