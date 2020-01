Samsung Galaxy Book S eindelijk naar de winkels

Het heeft even geduurd.





Geduld is een schone zaak zeggen ze soms. Nou, wat dat betreft heb je veel geduld moeten opbrengen voor de nieuwe Samsung Galaxy Book S. De laptop van de Zuid-Koreaanse techgigant werd in de zomer van 2019 gepresenteerd. De bedoeling was dat je de Galaxy Book S in september 2019 zou kunnen kopen.

En dat liep anders. De laptop, met Windows 10 en een Qualcomm Snapdragon 8cx processor, kreeg te maken met een vertraging. Samsung heeft nooit bekendgemaakt waarom de laptop precies vertraging had opgelopen. Laten we dat ook maar meteen vergeten, want Samsung heeft eindelijk goed nieuws te melden over de Galaxy Book S.

Voor inwoners van de Verenigde Staten is het vanaf vandaag mogelijk om de laptop te pre-orderen. Over een Nederlandse release is op dit moment niets bekend. In de VS gaat de laptop 999,99 dollar kosten.

De eerste leveringen zijn op 13 februari. Wie nu een voorbestelling plaatst krijgt een 100 dollar giftcard van Samsung cadeau. Deze kan worden uitgegeven voor tablets, smartphones, computers en accessoire van het merk.